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Giresun'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Giresun'un Espiye ilçesinde, 22 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü A.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 18:20
Giresun'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Giresun'da Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Giresun'un Espiye ilçesinde, kasten öldürme suçundan 22 yıl 59 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü A.K yakalandı.

Jandarma Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında, firari hükümlü A.K.'yi ilçe merkezinde gözaltına aldı.

A.K., jandarma ve adli makamlarca yapılan işlemlerinin ardından ceza ve infaz kurumuna gönderildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 59 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü...

Giresun'un Espiye ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 59 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

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