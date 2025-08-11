Giresun'da Kaybolan Genç Cihan Tekin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı

Giresun'da Denizde Kaybolan Gençten Acı Haber

Giresun'un Teyyaredüzü Mahallesi'nde denize serinlemek amacıyla giren 20 yaşındaki Cihan Tekin, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, polis, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Arama Çalışmaları Başlatıldı

Kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları, dalgıçlar ve dronlar kullanılarak titizlikle sürdürüldü. Yapılan aramalar sonucunda, Tekin'in cansız bedeni arama yapılan alanda ekipler tarafından bulundu ve kıyıya çıkarıldı.

Hayatını Kaybetti

Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleden sonra Tekin, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu üzücü olay, bölgede büyük bir üzüntü yarattı ve yerel toplumu derinden etkiledi.

