Giresun'da mezar yeri ararken kaza: Dayı ve yeğen defnedildi

Giresun'da mezar yeri yolunda hayatını kaybettiler

Bulancak'taki kazada dayı ile yeğen gözyaşlarıyla uğurlandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde, dün sabah saatlerinde annesi Ayşe Şimşek için mezar yeri bakmaya çıkan Rayif Şimşek ile yeğeni Emin Yılmaz trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, yağış nedeniyle kayganlaşan Kovanlık-Aydındere yolu üzerinde meydana geldi. Kontrolden çıkan 28 ES 850 plakalı otomobilin Pazarsuyu Deresi’ne uçması sonucu Rayif Şimşek araç içinde sıkıştı; sürücü Emin Yılmaz ise yaklaşık 2 kilometre aşağıda cansız halde bulundu.

Kazada hayatını kaybeden dayı ve yeğen için Giresun Teyyaredüzü Serpile Hatun Camii'nde, Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şimşek ve Yılmaz’ın cenazeleri, dualar eşliğinde Teyyaredüzü Mahallesi kabristanlığına defnedildi. Tören sırasında yakınları ve vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

RAİF ŞİMŞEK