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Giresun'da Olimpik Havuzda Karbonmonoksit Zehirlenmesi Soruşturması Başlatıldı

Giresun Valiliği, olimpik yüzme havuzundaki karbonmonoksit zehirlenmesi için adli ve idari soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 18:57
Giresun'da Olimpik Havuzda Karbonmonoksit Zehirlenmesi Soruşturması Başlatıldı

Giresun'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olayı

Giresun Valiliği, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü Giresun Merkez Olimpik Yüzme Havuzu'nda meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi olayıyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurdu. Olayın teknik ve güvenlik unsurlarıyla ilgili detaylı çalışmalar yapılmakta.

Valilikten yapılan açıklamada, olayın sırasındaki durumun aydınlatılması amacıyla idari soruşturma başlatıldığı, ayrıca Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma yapılacağı kaydedildi. Soruşturma sonucunda elde edilen bulgulara göre gerekli yasal işlemlerin titizlikle uygulanacağı ifade edildi.

Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 17'si çocuk 21 kişi tedavi altına alındı. Ekipler...

Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 17'si çocuk 21 kişi tedavi altına alındı. Ekipler, baygınlık geçiren ve çeşitli şikayetleri bulunan 21 kişi kentteki hastanelere nakletti.

Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 17'si çocuk 21 kişi tedavi altına alındı. Ekipler...

Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 17'si çocuk 21 kişi tedavi altına alındı. Ekipler, baygınlık geçiren ve çeşitli şikayetleri bulunan 21 kişi kentteki hastanelere nakletti.

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