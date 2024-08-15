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Giresun'da Organ Bağışı ile Üç Hayat Kurtarıldı

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları, üç kişiye umut oldu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:33
Giresun'da Organ Bağışı ile Üç Hayat Kurtarıldı

Giresun'da Organ Bağışı ile Üç Hayat Kurtarıldı

Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları, üç kişiye umut oldu. Bulancak ilçesinde meydana gelen olayda, 11 Ağustos Pazar günü evinde düşen 66 yaşındaki İbrahim Başoğlu, sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gerekli İşlemler Başlatıldı

Doktorların yaptığı kontroller sonucunda Başoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği belirlendi. Giresun Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü yetkilileri, organ bağışı ile ilgili olarak ailenin ikna edilmesiyle gerekli prosedürler başlatıldı.

Uzman Ekip Organları Almak İçin Görevde

Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinden gelen uzman ekip, bağışlanan organları alarak uygun hastalara nakletmek üzere Erzurum'a göndermek için harekete geçti.

Başhekimden Açıklama

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fazıl Kulaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karaciğer ve iki böbrek, Erzurum'daki üç hastaya şifa olacak" dedi. Kulaklı, ailenin organ bağışı konusundaki duyarlılığını vurgulayarak, "Ülkemizde organ bağışı sayıları oldukça düşük olduğu için ikna süreçlerinde zorluklar yaşanıyor. Ancak bu vakada aile duyarlıydı ve süreç sorunsuz ilerledi" ifadelerini kullandı.

Giresun'da Organ Bağışı Sayısında Artış

Kulaklı, Giresun'da son dönemde organ bağışı oranlarının artış gösterdiğini belirtti. "Burada beyin ölümü tanısının doğru konulması da kritik öneme sahip" dedi. Organları bağışlanan kişiye Allah'tan rahmet dilerken, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

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