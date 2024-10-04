Giresun'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Giresun'da Feci Kaza

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Elmalı köyü Oyrak mevkisinde meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.K. tarafından kullanılan 34 DCH 495 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Yardım Ekipleri Hızla Hareket Etti

Kazanın duyulmasının ardından sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını Kaybeden ve Yaralılar

Kaza sonucu yaralananlar arasında sürücü C.K. ile birlikte Salih (46), Serkan (30) ve Naci K. (66) bulunuyordu. Ne yazık ki, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Naci K. kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.