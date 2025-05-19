Giresun'da Paramotor Kazası: Denize Düştü!

Giresun'da Paramotor Kazası!

Giresun'un sahilinde gerçekleştirilen bir etkinlik esnasında korkutan bir olay yaşandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Güre Mahallesi'nden havalanan bir paramotor, kalkıştan kısa bir süre sonra denize düştü.

İçerisinde bir pilot ve bir yolcu ile havalanan paramotor, yaklaşık 100 metre yüksekliğe çıktıktan sonra denge ipinin kopmasıyla kontrollerini kaybedip denize çakıldı. Olay anında şans eseri kimse yaralanmadı. Paramotorun düştüğü alanda bulunan çevredekiler, iki kişiye hemen müdahale ederek karaya çıkmalarını sağladı.

Paramotor pilotunun ve yolcusunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Yusuf Hasırcı, AA muhabirine verdiği demeçte, Giresun, Trabzon ve Ordu'dan 6 pilotun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, hava akrobasi, bayrak açma ve hava oyunları gösterileri gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ayrıca, kaza anı, olay yerindeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Bu görüntüler, paramotor etkinliklerinin güvenliğine dair kaygıları bir kez daha gündeme getirdi.

Giresun sahilinden havalanan paramotor kalkıştan kısa süre sonra denize düştü. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Giresun İl Temsilciliği tarafından Giresun, Trabzon ve Ordu'dan 6 pilotun katılımıyla bir etkinlik organize edildi.

Giresun sahilinden havalanan paramotor kalkıştan kısa süre sonra denize düştü. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Giresun İl Temsilciliği tarafından Giresun, Trabzon ve Ordu'dan 6 pilotun katılımıyla bir etkinlik organize edildi.