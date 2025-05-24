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Giresun'da Pikap Çarpması: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Giresun'un Eynesil ilçesinde pikap çarpması sonucunda 8 yaşındaki Eymen Kabakulak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 23:38
Giresun'da Pikap Çarpması: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, pikabın çarptığı 8 yaşındaki Eymen Kabakulak hayatını kaybetti.

Olay, S.Y.'nin kullandığı 61 AFE 545 plakalı pikabın, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ilçe merkezine bağlanan kavşakta, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Eymen Kabakulak'a çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kabakulak, acil olarak Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ne yazık ki burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, küçük çocuk kurtarılamadı.

Olayın ardından, güvenlik güçleri soruşturma başlattı. Eynesil ilçesi, bu üzücü kaza ile derin bir yas içerisinde.

Giresun'un Eynesil ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nu ilçe merkezine bağlayan kavşakta pikabın...

Giresun'un Eynesil ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nu ilçe merkezine bağlayan kavşakta pikabın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nu ilçe merkezine bağlayan kavşakta pikabın...

Giresun'un Eynesil ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nu ilçe merkezine bağlayan kavşakta pikabın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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