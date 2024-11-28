Giresun'da Silah İmalatı ve Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Giresun'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok!

Giresun'da gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda silah imalatı ve kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan 3 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği bu başarılı operasyonda toplamda 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgilere göre, Giresun merkez ve Bulancak ilçesinde yapılan operasyonda, 8 adreste arama yapıldı. Bu arama neticesinde 5 el yapımı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 149 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 6 adet 9 milimetre tabanca şarjörü ve tabanca yapımında kullanılmak üzere çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanırken, diğer 2 kişi için ise adli kontrol kararı uygulandı. Bu tür operasyonların, Giresun'daki güvenlik ve asayiş ortamını daha da güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.