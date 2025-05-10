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Giresun'da Silahlı Saldırı: Abla ve Kız Kardeşin Cenazesi Defnedildi

Giresun'da lisede silahlı saldırıya uğrayan geçici işçi statüsündeki abla ve kardeşin cenazesi, aile mezarlığında defnedildi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 14:12
Giresun'da Silahlı Saldırı: Abla ve Kız Kardeşin Cenazesi Defnedildi

Giresun'da yaşanan trajik bir olayda, silahla vurularak hayatını kaybeden abla ve kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün yaşanan olayda, A.T'nin açtığı ateşle ölen Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş (30) için cenaze töreni düzenlendi.

Tören, Keşap ilçesindeki Kayabaşı köyündeki camide gerçekleştirildi ve vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve Keşap Belediye Başkanı Tuncay Arışan gibi önemli isimler de katıldı.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından cenazeler, aile mezarlığına defnedildi. Yonca Çavuş'un iki çocuk annesi olduğu ve Rana Çavuş Gökçin'in ise kısa bir süre önce evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Olayın zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Giresun'da lisede geçici işçi statüsünde çalışan kişi, aynı statüdeki kadını silahla öldürdü, kız...

Giresun'da lisede geçici işçi statüsünde çalışan kişi, aynı statüdeki kadını silahla öldürdü, kız kardeşini de yaraladı. Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Giresun'da lisede geçici işçi statüsünde çalışan kişi, aynı statüdeki kadını silahla öldürdü, kız...

Giresun'da lisede geçici işçi statüsünde çalışan kişi, aynı statüdeki kadını silahla öldürdü, kız kardeşini de yaraladı. Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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