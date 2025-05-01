Giresun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Giresun'da Korkunç Trafik Kazası

Giresun'un Doğankent ilçesinde, Doğankent-Kürtün karayolunun Merkez Mahallesi mevkisinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Olayın Detayları

Kaza, F.Ö. (31) yönetimindeki 28 ABZ 731 plakalı otomobil ile E.E. (22) idaresindeki 28 ACU 659 plakalı aracın çarpışması sonucunda meydana geldi. Olay yerine anında 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Hayat Kaybı

Kazada, sürücü E.E. ile beraberindeki yolcular Mustafa K. (24), Arda Zeki P. (19) ve A.P. (24) yaralandı. Yaralılar Doğankent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen Mustafa K. ve Arda Zeki P. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Kazanın nedenleri ve detayları üzerine çalışmalar sürdürülüyor.

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.