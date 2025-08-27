DOLAR
Giresun'da uçurumdan düşen kişi kurtarıldı, hastanede tedavi altına alındı

Tepeküknarlı köyünde bahçede düşen G.A. (42), jandarma ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak Dereli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:54
Giresun'da uçurumdan düşen kişi kurtarıldı, hastanede tedavi altına alındı

Giresun'da uçurumdan düşen kişi kurtarıldı, hastanede tedavi altına alındı

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Tepeküknarlı köyü'nde bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenle uçurumdan aşağı düşen G.A. (42), çevredekilerin ihbarı üzerine kurtarıldı.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi

Olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışması sonucu G.A., bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan G.A., daha sonra Dereli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

