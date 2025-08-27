Giresun'da uçurumdan düşen kişi kurtarıldı, hastanede tedavi altına alındı

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Tepeküknarlı köyü'nde bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenle uçurumdan aşağı düşen G.A. (42), çevredekilerin ihbarı üzerine kurtarıldı.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi

Olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışması sonucu G.A., bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan G.A., daha sonra Dereli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.