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Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Giresun'un Bulancak ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:33
Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ile Bulancak Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, şüpheli T.K. ve K.K'nin evlerinde detaylı arama gerçekleştirildi.

Arama sonucunda 2 kilogram kubar esrar, bir hassas terazi ve bir cep telefonu ele geçirildi. Zanlılar, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Burada yürütülen işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı....

Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirdi.

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