Giresun'da Uyuşturucu, Rüşvet ve Sahtecilik Operasyonu: 7 Zanlı Yakalandı

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu ve rüşvet operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, 99 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:23
Giresun'da Uyuşturucu, Rüşvet ve Sahtecilik Operasyonu: 7 Zanlı Yakalandı

Giresun'da Uyuşturucu ve Rüşvet Operasyonu

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında, Bulancak ve Piraziz ilçelerinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Özel Harekat Taburu destekli yapılan operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 99 sentetik uyuşturucu hap, not defteri, 7 cep telefonu ve tablet ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.

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