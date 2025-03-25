Giresun'da Uyuşturucu, Rüşvet ve Sahtecilik Operasyonu: 7 Zanlı Yakalandı

Giresun'da Uyuşturucu ve Rüşvet Operasyonu

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında, Bulancak ve Piraziz ilçelerinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Özel Harekat Taburu destekli yapılan operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 99 sentetik uyuşturucu hap, not defteri, 7 cep telefonu ve tablet ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.