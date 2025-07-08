Giresun'da Yamaçtan Yuvarlanan 75 Yaşındaki Adam Yaralandı

Giresun'un Piraziz ilçesinde, Güneyköy köyündeki fındık bahçesinde çalışan Ali Akdemir (75), dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlanarak yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla birlikte 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Akdemir'i bulunduğu yerden alarak sedye ile yola kadar taşıdılar.

Akdemir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde yamaçtan yuvarlanan 75 yaşındaki Ali Akdemir yaralandı. Ekiplerce bulunduğu yerden alınan kişi sedye ile yola kadar taşındı.