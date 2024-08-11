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Giresun'daki Düğünde Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Giresun'da gerçekleştirilen düğün sırasında iki kişinin hayatını kaybetmesi sonucu zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 17:56
Giresun'daki Düğünde Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Giresun'da Düğün Faciası

Giresun'un Eynesil ilçesinde, bir düğün sırasında yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirmesi, bölgeyi sarsmış durumda. Ören Beldesi Kıran Mahallesi'nde düzenlenen düğün etkinliğinde, ateş açılması sonucu ağır yaralanan 62 yaşındaki Bilal Yetim hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Ardından Gözaltılar

Olay sırasında başka bir mağdur olan Hüseyin Ölçücü de hayatını kaybetti. Yapılan incelemeler sonucunda Jandarma, M.D. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlem sürecinin ardından şüpheli, Görele Adliyesi'ne sevk edildi ve burada tutuklandı.

Cenaze Töreni ve Defin

Hayatını kaybedenler için bir cenaze namazı düzenlendi. Bilal Yetim ve Hüseyin Ölçücü, Ören beldesindeki aile mezarlığında son yolculuklarına uğurlandılar. Bu üzücü olay, toplumu derinden etkileyerek, sosyal barışa yönelik endişeleri arttırmıştır.

Giresun'un Eynesil ilçesindeki düğünde silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan 62 yaşındaki Bilal...

Giresun'un Eynesil ilçesindeki düğünde silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan 62 yaşındaki Bilal Yetim ile Hüseyin Ölçücü, ilçeye bağlı Ören beldesinde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

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