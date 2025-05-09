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Giresun'daki Lisede Silahlı Saldırı: Bir Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

Giresun'daki lisede silahlı saldırıda bir kız kardeş öldü, diğeri yaralandı. Zanlı kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 12:35
Giresun'daki Lisede Silahlı Saldırı: Bir Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

Giresun’un Aksu Mahallesi’ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde yaşanan silahlı saldırıda, geçici işçi statüsündeki iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi ve lisede silah sesleri duyulması üzerine acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar R.Ç.G. (27) ve ablası Y.Ç. (30), ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Y.Ç. kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı A.T. (53) ise kısa bir süre içerisinde yakalandı. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve yaşanan bu menfur olayı nefretle kınadığını belirtti.

Serdengeçti, saldırının 09.35 sularında gerçekleştiğini ve olayın Milli Eğitim camiasını derinden üzdüğünü ifade etti. Ayrıca, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve failin gözaltında olduğunu kaydetti.

Vali Serdengeçti, öğrencilerin güvenliğine dair bir sorun bulunmadığını, olayın kapalı bir alanda gerçekleştiğini vurgulayarak öğrencilerin bu hafta tatil edildiğini de ekledi. Eğitim öğretim sürecine uygun bir zamanda devam edileceği bildirildi.

Giresun'da lisede geçici işçi statüsünde çalışan kişi, aynı statüdeki kadını silahla öldürdü, kız...

Giresun'da lisede geçici işçi statüsünde çalışan kişi, aynı statüdeki kadını silahla öldürdü, kız kardeşini de yaraladı. Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Giresun'da lisede geçici işçi statüsünde çalışan kişi, aynı statüdeki kadını silahla öldürdü, kız...

Giresun'da lisede geçici işçi statüsünde çalışan kişi, aynı statüdeki kadını silahla öldürdü, kız kardeşini de yaraladı. Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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