Giresun Dereli'de Restoran Yangını: Sosyal Tesis Kullanılamaz Hale Geldi

Giresun'un Dereli ilçesindeki Kuzalan Tabiat Parkı'nda bir sosyal tesisin restoran bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; restoran kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:16
Giresun Dereli'de Restoran Yangını

Kuzalan Tabiat Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü

Giresun'un Dereli ilçesinde, Kuzalan Tabiat Parkı sınırları içinde, Dereli-Şebinkarahisar kara yolu kenarında faaliyet gösteren bir sosyal tesisin restoran kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında restoran kullanılamaz hale geldi.

