Giresun Eynesil'de Tekne Kazası: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Giresun Eynesil'de 70 yaşındaki Hasan Dede'nin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri yayımlandı; pruva dalgası alabora anını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 14:23
Giresun'da tekne kazasına ilişkin yeni görüntüler

Giresun’un Eynesil ilçesinde dün sabah meydana gelen tekne kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza ve yaralanmalar

Balık avına çıkan 70 yaşındaki Hasan Dede, Haydar Y. ve Çağlar C.'nin bulunduğu teknenin motoru dönüş yolunda arızalandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti ekiplerinin tekneyi halatla kıyıya çektiği sırada tekne alabora oldu. Kaza sırasında denize düşen üç kişiden Hasan Dede boğularak hayatını kaybetti; Haydar Y. ve Çağlar C. yaralandı.

Görüntüler ne gösteriyor?

Ortaya çıkan görüntülerde, Kıyı Emniyeti botunun tekneyi çekerken ani bir manevra yapması ve bu hareketin oluşturduğu pruva dalgası sonucu teknenin alabora olması yer alıyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

