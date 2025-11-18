Giresun Görele'de Uzman Çavuş Evinde Silahla Vurulmuş Bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde uzman çavuş evinde silahla vurulmuş bulundu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesinde ikamet eden Uzman Çavuş V. U. C.nin evinden gelen silah sesi üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine yapılan müdahale

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti. Ağır yaralı olarak Görele Devlet Hastanesine kaldırılan V. U. C. için yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve bilgiler

Kendi silahıyla intihar etmiş olabileceği üzerinde durulan uzman çavuşun kesin ölüm sebebinin, yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

V. U. C.'nin Mersin nüfusuna kayıtlı olduğu ve uzun süredir Görele İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı bildirildi.

GİRESUN'DA UZMAN ÇAVUŞ EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU