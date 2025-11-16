Giresun Keşap'ta trafik kavgası: Emekli öğretmen öldü

Keşap'ta maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada darbedilen emekli öğretmen Abdullah Coşkun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 19:58
Maddi hasarlı kaza sonrası tartışma kavgaya dönüştü

Giresun’un Keşap ilçesinde meydana gelen olayda, Fındıklı Mahallesi Sahil Yolu üzerindeki kavşakta iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri, İ.İ. idaresindeki 61 ADL 995 plakalı araç, diğeri ise emekli öğretmen Abdullah Coşkun yönetimindeki 28 ADE 196 plakalı araçtı.

Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre, kavga sırasında İ.İ. tarafından darbedilen Abdullah Coşkun ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Coşkun, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Coşkun, hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, şüpheli İ.İ.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

