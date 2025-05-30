Giresun Üniversitesi'nde 5.500 Öğrenci Mezuniyet Coşkusu Yaşadı

Giresun Üniversitesi Mezuniyet Töreni Heyecanı

Giresun Üniversitesi (GRÜ), Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği görkemli bir törenle 5.500 öğrenci'yi mezun etti. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından halk oyunları gösterileriyle devam eden etkinlikte bir bayrak yürüyüşü de gerçekleştirildi.

Rektör Can'dan Mezunlara Önemli Mesajlar

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, mezuniyet töreninde, teknoloji üretimi ile nitelikli eğitimin ülkelerin kalkınmasının temel unsurları olduğunu vurguladı. Can, güçlü üniversitelerin güçlü toplum ve ülke demek olduğunu belirtti.

Rektör Can, üniversitenin 2006 yılında kurulduğunu ve günümüzde 13 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 1 konservatuvar ve 12 meslek yüksekokulu ile eğitim verdiklerini aktardı. Kayıtlı öğrenci sayısının 25.285 olduğunu ve bu öğrenciler arasında 1.485 yabancı uyruklu öğrenci bulunduğunu ifade etti.

Başarı ve Sürekli Öğrenme Vurgusu

Mezun olan öğrencilere seslenen Can, "Cennet ülkemizin topraklarına dağılarak aziz milletimize hizmet edeceksiniz. Dersleriniz bitti ama öğrenme süreci hayat boyu devam etmelidir. Sabır ve azimle çalışmanın mutlaka başarınıza katkı sağlayacağına inanıyorum," dedi.

Törende bölüm birincileri ödüllerini aldı ve öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı. Törene, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, akademisyenler ve veliler katıldı.

Giresun Üniversitesi'nde (GRÜ) düzenlenen törenle 5 bin 500 öğrenci mezun oldu. Çotanak Spor Kompleksi'ndeki törende öğrenciler kep atarak mezuniyeti kutladı.

Giresun Üniversitesi'nde (GRÜ) düzenlenen törenle 5 bin 500 öğrenci mezun oldu. Çotanak Spor Kompleksi'ndeki törende öğrenciler kep atarak mezuniyeti kutladı.