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Giresun ve Ordu'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Giresun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yetkililer, vatandaşları uyarıyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:48
Giresun ve Ordu'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Giresun ve Ordu'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Giresun ve Ordu'nun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde, Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı.

Şebinkarahisar'da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca, kentin 1700 ile 2000 rakımlı Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları da kar yağışından nasibini aldı.

Ordu'da Yüksek Rakımlı İlçelere Dikkat

Ordu'da ise gece başlayan kar yağışı, yüksek rakımlı Kabadüz, Aybastı, Akkuş, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde etkili oldu. Bölgedeki belediye ve kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, polis ve jandarma ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, Mesudiye ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan grup yolunda, ekiplerin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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