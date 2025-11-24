Giresunlu Dağcı Artvin'de Eksi 2 Derecede Yüzen Adalar Gölü'nde Yüzdü

Giresunlu dağcı Emrullah Ceylan, Artvin Şavşat'taki Arsiyan Yaylası Yüzen Adalar Gölü'nde eksi 2 derecede yüzerek soğuk havaya meydan okudu.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:34
Artvin'in Şavşat ilçesindeki Arsiyan Yaylasında bulunan Yüzen Adalar Gölünde bir dağcı, soğuk havaya meydan okuyarak buz gibi suya daldı.

Çılgın yüzüş: Rakım ve hava koşulları

Giresun Dağcılık Spor Kulübü üyesi Emrullah Ceylan, 2 bin 280 rakımdaki gölde eksi 2 derece havada yüzerek dikkat çekti. Ceylan, yüzüş öncesinde "Tüm arkadaşları bu gölde yüzmeye davet ediyorum" diyerek suya atladı.

Görüntüler ve yerel renk

Ceylan'ın göldeki yüzüşü dron kamerası ile kaydedildi. Bölgeyi gezen yerel sosyal medya içerik üreticileri ise gölün üzerindeki adacıklarda tulum eşliğinde horon oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.

