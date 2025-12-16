DOLAR
Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali 19-21 Aralık'ta Başlıyor

Merkezefendi'nin geleneksel Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, 19-21 Aralık'ta Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 250 stand ve zengin programla ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:18
Merkezefendi Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, bu yıl da dolu dolu bir programla kapılarını açıyor. Festival, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte 250 stand yer alacak; girişimci kadınlar el emeği ürünlerini sergileyecek ve satışa sunacak. Stantlar üç gün boyunca saat 22.00’ye kadar ziyaret edilebilecek. Festival; söyleşiler, konserler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri gibi geniş bir içerikle kültür ve sanat alanında dikkat çekecek.

Festival programı belli oldu

Festival, 19 Aralık Cuma günü saat 12.30da açılış töreniyle başlayacak. Aynı gün saat 20.00'de Güvenç Yıldırım sahne alacak.

20 Aralık Cumartesi günü program; saat 13.00'te Ritmin Melekleri gösterisi ile devam edecek. Saat 15.00'te Suna Dumankaya ile söyleşi, saat 18.00'de Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı Kevser İrdem tarafından "Kelimelerin Hayatımıza Olan Büyülü Etkisi" başlıklı konuşma yer alacak. Gün, saat 20.00'de Cem Belevi konseriyle sonlanacak.

21 Aralık Pazar günü ise saat 13.00'te Uzman Doktor Betül Yılmaz ile "Zihin Atölyesi" söyleşisi yapılacak. Saat 15.00'te Ceren Özdemir tarafından "Darbuka Show", saat 17.30'te ise "Piyonlar" adlı çocuk tiyatrosu gösterisi minik izleyicilerle buluşacak.

Üç gün boyunca ziyaretçiler; atölye çalışmaları, söyleşiler, konserler ve çocuk etkinlikleriyle hem eğlenecek hem de girişimci kadınların ürettiği el emeği ürünleri keşfedecek.

"Birlikte üretecek, birlikte güçleneceğiz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, düzenledikleri festivaller sayesinde birçok girişimci kadının gelir elde ettiğini ve iş yeri sahibi olduğunu belirtti. Doğan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Her geçen yıl daha da büyüyen ve artık Merkezefendi’mizin vazgeçilmez bir geleneğine dönüşen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivalimizi düzenlemekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Üç gün boyunca; müzikten söyleşilere, konserlerden atölye çalışmalarına uzanan dopdolu bir programla hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Girişimci kadınlarımızın büyük emek ve özveriyle hazırladığı el emeği ürünlerimizi bu festivalde halkımızla buluşturacağız. Bu güzel buluşmaya tüm hemşerilerimi davet ediyorum. 19-20-21 Aralık tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezimizde bir araya gelecek, birlikte üretecek ve birlikte güçleneceğiz."

Festival, her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle Merkezefendi'de üretimin, dayanışmanın ve paylaşımın buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

