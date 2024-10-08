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Girişimciler TechAnkara Proje Pazarı'nda Yatırımcılarla Buluştu

TechAnkara Proje Pazarı etkinliği, girişimcilerin yeni projeleriyle yatırımcıları bir araya getirdi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 14:57
Girişimciler TechAnkara Proje Pazarı'nda Yatırımcılarla Buluştu

Girişimciler TechAnkara Proje Pazarı'nda Yatırımcılarla Buluştu

Teknoloji dünyasındaki yenilikçi çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikler de gündemi belirlemeye devam ediyor.

Teknogirişim Konseyi ile Ekosisteme Yeni İvme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, yaptığı açıklamalarda, Teknogirişim Konseyi çalışmalarının ekosistemi hızlandıracak önemli düzenlemeleri kapsadığını ifade etti. Çoştu, "Bu adımlarla amacımız Türkiye'yi teknoloji üretiminde önde gelen ülkeler arasına taşımaktır," dedi.

11. TechAnkara Proje Pazarı Etkinliği

Ankara'da ATO Congresium’da gerçekleştirilen 11. TechAnkara Proje Pazarı etkinliği, girişimcileri 100 projeyle yatırımcıların karşısına çıkardı. Çoştu, teknolojinin günlük yaşama entegre olduğu bir dönemde yeni fırsatların kapıda olduğuna da dikkat çekti.

Girişimciliği Desteklemek İçin Yeni Adımlar

Çoştu, girişimcilerin büyümesine katkıda bulunacak KOSGEB destek bütçesinin artırıldığını ve teknolojik girişimcilik destek programlarının önemini vurguladı.

Ankara Kalkınma Ajansı ve Teknoloji Yatırımları

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, ajansın 2 milyar liranın üzerinde proje desteği sağladığını belirtti. Kalkan, "Bu yıl TechAnkara Proje Pazarı'na 275 proje başvurusu geldi ve 100 proje sergilendi," ifadelerini kullandı.

Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Etkinlik sonunda başarılı projeleriyle öne çıkan girişimcilere ödülleri takdim edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, şehrin çok yönlülüğünün girişimciliği desteklediğini belirtti.

TechAnkara Proje Pazarı, girişimcilerin projelerini sergileyip yatırımcılarla buluştuğu önemli bir platform olmaya devam ediyor. Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için gerçekleştirilen bu tarz etkinliklerin önemi büyük.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi...

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının iş birliğiyle "11. TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği düzenlendi. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, programda konuşma yaptı.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi...

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının iş birliğiyle "11. TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği düzenlendi. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, programda konuşma yaptı.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi...

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının iş birliğiyle "11. TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği düzenlendi. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, programda konuşma yaptı.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi...

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının iş birliğiyle "11. TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği düzenlendi. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, programda konuşma yaptı.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi...

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının iş birliğiyle "11. TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği düzenlendi. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, programda konuşma yaptı.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi...

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının iş birliğiyle "11. TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği düzenlendi. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, programda konuşma yaptı.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi...

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının iş birliğiyle "11. TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, programda konuşma yaptı.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi...

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının iş birliğiyle "11. TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, programda konuşma yaptı.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi...

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının iş birliğiyle "11. TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, programda konuşma yaptı.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi...

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının iş birliğiyle "11. TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, programda konuşma yaptı.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi...

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının iş birliğiyle "11. TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, programda konuşma yaptı.

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