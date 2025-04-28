Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali Renkli Anlarla Sona Erdi

Girit ve Side Kültürleri Buluştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, kültür, gastronomi ve sanat etkinlikleriyle sonlandı. Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen festival, Girit ve Side kültürlerini bir araya getirdi.

Üç Gün Süren Etkinlikler

Festival süresince geleneksel yemeklerin tanıtımının yapıldığı etkinliklerde; dans ve müzik gösterilerinin yanı sıra söyleşiler ve film gösterimleri de yer aldı. Giritli ünlü şeflerin özel sunumlarıyla birlikte, Manavgat'ın coğrafi işaretli "altın susam"ı ile hazırlanan çivirdik gibi yerel lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Başkan Kara'dan Açıklama