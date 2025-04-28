Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali Renkli Anlarla Sona Erdi

Girit ve Side Kültürleri Buluştu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, kültür, gastronomi ve sanat etkinlikleriyle sonlandı. Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen festival, Girit ve Side kültürlerini bir araya getirdi.
Üç Gün Süren Etkinlikler
Festival süresince geleneksel yemeklerin tanıtımının yapıldığı etkinliklerde; dans ve müzik gösterilerinin yanı sıra söyleşiler ve film gösterimleri de yer aldı. Giritli ünlü şeflerin özel sunumlarıyla birlikte, Manavgat'ın coğrafi işaretli "altın susam"ı ile hazırlanan çivirdik gibi yerel lezzetler katılımcılara ikram edildi.
Başkan Kara'dan Açıklama
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Girit ve Manavgat arasında yüzyıllardır süren kültürel bağların güçlendiğini belirtti. Bu tür etkinliklerin iki halkı daha da yakınlaştırdığına vurgu yapan Kara, festivalin Side'nin tarihi dokusunda gastronomi ve lezzeti ön plana çıkarmayı, yerel esnafı desteklemeyi ve Manavgat'ın özgün değerlerini uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediğini ifade etti. "Gastronomi, kültürel bağlarımızı güçlendirmek adına önemli bir araç. Bu festivalle Manavgat'ın mutfak mirasını dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz," Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, festivalin bölge ekonomisine katkı sağladığını belirtirken, Manavgat'ın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, gastronomi zenginlikleriyle de ön planda olduğunu söyledi. Ayrıca, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, festivalde Manavgat zeytini ve zeytinyağını tanıtma fırsatı bulduklarını aktardı. Festivalin sponsorlarından turizmci iş insanı Ali Güneş, Side'de doğan Giritli bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, festivalin kendisini çocukluğuna götürdüğünü ifade etti. Bu etkinlikler, hem kültürel mirasın yaşatılması hem de yerel tatların tanıtılması açısından büyük bir öneme sahip. Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, kültür, gastronomi ve sanat etkinlikleriyle tamamlandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, kültür, gastronomi ve sanat etkinlikleriyle tamamlandı.
Ekonomik Katkı ve Yöresel Lezzetler
Çocukluk Anılarına Yolculuk
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, festivalin bölge ekonomisine katkı sağladığını belirtirken, Manavgat'ın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, gastronomi zenginlikleriyle de ön planda olduğunu söyledi. Ayrıca, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, festivalde Manavgat zeytini ve zeytinyağını tanıtma fırsatı bulduklarını aktardı.
Festivalin sponsorlarından turizmci iş insanı Ali Güneş, Side'de doğan Giritli bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, festivalin kendisini çocukluğuna götürdüğünü ifade etti. Bu etkinlikler, hem kültürel mirasın yaşatılması hem de yerel tatların tanıtılması açısından büyük bir öneme sahip.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, kültür, gastronomi ve sanat etkinlikleriyle tamamlandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, kültür, gastronomi ve sanat etkinlikleriyle tamamlandı.