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Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali Renkli Anlarla Sona Erdi

Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, gastronomi ve sanat etkinlikleriyle Manavgat'ta başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 16:38
Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali Renkli Anlarla Sona Erdi

Girit ve Side Kültürleri Buluştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, kültür, gastronomi ve sanat etkinlikleriyle sonlandı. Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen festival, Girit ve Side kültürlerini bir araya getirdi.

Üç Gün Süren Etkinlikler

Festival süresince geleneksel yemeklerin tanıtımının yapıldığı etkinliklerde; dans ve müzik gösterilerinin yanı sıra söyleşiler ve film gösterimleri de yer aldı. Giritli ünlü şeflerin özel sunumlarıyla birlikte, Manavgat'ın coğrafi işaretli "altın susam"ı ile hazırlanan çivirdik gibi yerel lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Başkan Kara'dan Açıklama

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Girit ve Manavgat arasında yüzyıllardır süren kültürel bağların güçlendiğini belirtti. Bu tür etkinliklerin iki halkı daha da yakınlaştırdığına vurgu yapan Kara, festivalin Side'nin tarihi dokusunda gastronomi ve lezzeti ön plana çıkarmayı, yerel esnafı desteklemeyi ve Manavgat'ın özgün değerlerini uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediğini ifade etti. "Gastronomi, kültürel bağlarımızı güçlendirmek adına önemli bir araç. Bu festivalle Manavgat'ın mutfak mirasını dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz,"

Ekonomik Katkı ve Yöresel Lezzetler

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, festivalin bölge ekonomisine katkı sağladığını belirtirken, Manavgat'ın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, gastronomi zenginlikleriyle de ön planda olduğunu söyledi. Ayrıca, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, festivalde Manavgat zeytini ve zeytinyağını tanıtma fırsatı bulduklarını aktardı.

Çocukluk Anılarına Yolculuk

Festivalin sponsorlarından turizmci iş insanı Ali Güneş, Side'de doğan Giritli bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, festivalin kendisini çocukluğuna götürdüğünü ifade etti. Bu etkinlikler, hem kültürel mirasın yaşatılması hem de yerel tatların tanıtılması açısından büyük bir öneme sahip.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, kültür, gastronomi ve sanat etkinlikleriyle tamamlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, kültür, gastronomi ve sanat etkinlikleriyle tamamlandı.

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