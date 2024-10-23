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Giuliani'nin Hakaret Davası Sonucu: Tazminat Ödemeleri ve Eşya Teslimi

Rudy Giuliani, hakaret davasında kaybettiği için değerli eşyalarını davacılara teslim edecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:35
Giuliani'nin Hakaret Davası Sonucu: Tazminat Ödemeleri ve Eşya Teslimi

Giuliani'nin Tazminat Kararı

Eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, 2020 ABD başkanlık seçimlerinde yaptığı açıklamalar nedeniyle hakaret davası sonucunda önemli bir tazminat ödemesine mahkum edildi.

Mahkeme Kararı ve Teslim Edilecek Varlıklar

New York Bölge Yargıcı Lewsi Liman, Giuliani'nin, Georgia'daki seçim görevlilerine karşı açılan ve kaybedilen hakaret davası sonucunda, Manhattan'deki dairesini, 1980 model klasik Mercedes aracını ve toplamda 26 lüks saati davacılara vermesi gerektiğine hükmetti.

Tazminat olarak teslim edilmesi istenen varlıkların toplam değerinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğu belirtildi. Yeniden yapılanma sürecinde davacıların bu eşyaların satışını ve tasfiyesini hızlandırma yetkisine sahip olacağına da vurgu yapıldı.

Hakaret Davasında Neler Yaşandı?

Georgia eyaletinde görevli Ruby Freeman ve kızı Wandrea ArShaye Moss, Giuliani tarafından yapılan sahtekarlık iddiaları nedeniyle hedef gösterilmişti. İkili, kendilerine iftira atıldığını ve can güvenliklerinin tehlikeye girdiğini belirterek, Aralık 2021'de Rudy Giuliani'ye karşı hakaret davası açmıştı.

Giuliani, seçimlerde Freeman ve Moss'un sahtecilik yaptığına dair yalan beyanlarda bulunduğunu kabul etmesine rağmen, bu sözlerinin ifade özgürlüğüne dayandığını savunmuştu. Ağustos 2023'te mahkeme, Giuliani'nin suçlu olduğuna karar verdi ve tazminat miktarını 148 milyon dolar olarak belirledi.

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