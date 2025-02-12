GKRY, Okullara Gönderilen Bombalı Saldırı Tehdidini Araştırıyor

Güney Kıbrıs'ta Okullara Bombalı Saldırı Tehdidi Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), e-posta yoluyla 200'den fazla okula iletilen 'bombalı saldırı' tehdidinin kaynağı üzerinde duruluyor. Dün, GKRY genelinde e-posta ile iletilen Yunanca mesajlar, okulların güvenliğini tehdit eden bir içerik taşımaktaydı.

Polis, söz konusu tehdit mesajının ulaştığı Lefkoşa'daki çeşitli okullardan öğrencileri tahliye etmek zorunda kaldı ve sınıf içlerinde detaylı aramalar gerçekleştirdi. Yerel gazetelerde yer alan haberlere göre, tehdit e-postalarının Rusya'dan gönderildiği öne sürüldü ve yetkililer, mesajların kaynağını tespit etmek için kapsamlı bir araştırma başlattı.

Fileleftheros gazetesinde yayımlanan bilgilere göre, tehdidi içeren mesajların Rumcaya başka bir dilden çevrilmiş olmaları ve yazım hatalarıyla dolu olmaları, durumu daha karmaşık hale getirdi. Bu durum, birçok soru işareti doğurmasına neden oldu.

GKRY, geçmişte de havalimanları ve çeşitli tesislere yönelik benzer terör saldırı ihbarları ile karşı karşıya kalmıştı. Bu yeni gelişmelerle birlikte ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.