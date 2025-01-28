GKRY Savunma Bakanı: İsrail, Yunanistan'dan Daha Önemli Bir Komşu

GKRY'den İsrail'e Vurgu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas, ülkesinin savunma politikalarındaki önceliklerini belirtti. Palmas, İsrail'in GKRY için Yunanistan'dan çok daha stratejik bir komşu olduğunu vurgulayarak, "Yunanlılar kardeşimiz olabilir ama İsrail bizim komşumuzdur. İsrailliler tamamen yanı başımızdadır. Üç dakika içinde Kıbrıs'a gelebilirler," şeklinde konuştu.

Yeni Üs Projeleri ve İşbirlikleri

Palmas, Yunanistan'da yayın yapan RealNews gazetesine verdiği mülakatta, ABD tarafından yenilenmesi planlanan Baf kentindeki Andreas Papandreou Hava Üssü ile Mari Deniz Üssü hakkında bilgi verdi. Bu üslerin, İsrail, Mısır, Ürdün ve GKRY'ye dost diğer ülkelerin kullanımına açılacağını belirten Palmas, "İsrail'in Baf'taki hava üssünde ayrıcalıklı olacağını" ifade etti.

NATO ile İlişkiler ve Hava Savunma Projeleri

Palmas, NATO ile yapılacak işbirliklerine de değinerek, ABD askeri heyetinin yaptığı incelemeler sonucunda Baf'taki hava üssünün NATO standartlarında olacağını belirtti. Öte yandan, üs için harcaması planlanan 14 milyon avroluk maliyetin de ABD tarafından karşılanacağını açıkladı. GKRY, NATO'dan daha fazla faydalanmayı hedefliyor.

Palmas, Baf'taki genişletilmiş hava üssünün Kıbrıs'ın tamamını kapsayan bir hava savunma şemsiyesi oluşturacağını ifade etti. "Andreas Papandreou Hava Üssü'ndeki planın ana kısmı genişlemeyi içermektedir. Daha büyük uçakların uçabilmesi için kullanılan pistin genişletilmesinin yanı sıra daha büyük kontrol kulesi gibi bir dizi bina projesi var. Amaç daha fazla uçağı barındırabilmek, barışı koruma ve insani yardım misyonları için onları destekleyebilmektir," dedi.