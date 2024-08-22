Glima Tropikal Fırtınası Kategori 3 Kasırgasına Yükseldi

Glima Tropikal Fırtınası'nın Dönüşümü

Pasifik Okyanusu'nun doğusunda etkili olan Glima Tropikal Fırtınası, yapılan son değerlendirmelere göre 3. kategori kasırga statüsüne terfi etti.

Ulusal Kasırga Merkezi'nin Açıklamaları

ABD'nin Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan duyuruda, Glima'nın şiddetinin "Kategori 3" seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Fırtınanın önümüzdeki birkaç gün boyunca karadan uzak kalacağı ve güçlü bir kasırga olarak seyrine devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgar Hızı ve Coğrafi Konum

Glima'nın rüzgar hızının saatte maksimum 185 kilometreye ulaştığı ifade edildi. Fırtına, Meksika'nın Baja California eyaletinin güney ucunun yaklaşık 1649 kilometre güneybatısında yer almakta.

Gelecek Tahminleri

Meteoroloji uzmanları, Glima kasırgasının bugün geç saatlerde daha fazla güçlenebileceğini tahmin ederken, şu anda herhangi bir uyarının yürürlükte olmadığını kaydetti.

Tarihi Güçlenme

Glima, 18 Ağustos tarihinde tropikal fırtına statüsüne yükselmiş ve o tarihten itibaren güçlenerek kasırga aşamasına geçmiştir.