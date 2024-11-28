Göç İdaresi Başkanlığı 30 Uzman Yardımcısı Alımı İlan Etti

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Uzman Yardımcısı Alımı

Göç İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 göç uzman yardımcısı alımı yapacağını resmi duyuruyla açıkladı. Alım süreci, Resmi Gazete üzerinden yayımlanan ilan ile kamuoyuna duyuruldu.

Sınav Süreci ve Başvuru Bilgileri

Alımda yazılı ve sözlü sınav aşamaları gerçekleştirilecek. Yazılı sınav, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından yapılacakken, sözlü sınav ise doğrudan Göç İdaresi Başkanlığı tarafından organize edilecek.

Adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olmaları gerekmekte. Ayrıca, bu fakültelerin denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması şartı da aranmaktadır.

Yaş ve KPSS Şartları

Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olan adaylar da başvuruda bulunabilir. Adayların, 2023 veya 2024 yıllarında yapılan kamu personeli seçme sınavı (KPSS) sonuçlarından KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

Başvuru Süreci

Uzman yardımcısı alımına yönelik başvurular, 29 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvuru süreçleri ve diğer detaylar için Resmi Gazete üzerindeki ilan incelenebilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.