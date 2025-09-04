Göç İdaresi Başkanlığı ile TBB Arasında Yabancı Hakları İçin İşbirliği Protokolü

Göç İdaresi Başkanlığı ile TBB arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yabancıların hak ve özgürlüklerinin korunması hedefleniyor

Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokol aynı zamanda avukatların mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını da hedefliyor. Kurumlar arası ortak değerler ve beklentiler doğrultusunda hazırlanan belge, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan tarafından imzalandı.

Protokolün öncelikleri arasında, yabancılar hukukuna ilişkin uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması ve tarafların ortak sorumluluk anlayışıyla işbirliğinin güçlendirilmesi yer alıyor.

İmza törenine ayrıca TBB Genel Sekreteri Ahmet Erdem Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayram ve Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Gamze Gül Çakır Kılıç da katıldı.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök (solda) ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan (sağda) tarafından imzalandı.