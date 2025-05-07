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Göç ve Diaspora Vakfı'ndan Gazzeli Anneler İçin Destek Çağrısı

Göç ve Diaspora Vakfı, Anneler Günü öncesi Gazzeli annelere destek çağrısında bulundu, savaşın yükünü paylaşmalarını istedi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 16:10
Göç ve Diaspora Vakfı'ndan Gazzeli Anneler İçin Destek Çağrısı

Gazzeli Annelerin Acılarına Dikkat Çekildi

Göç ve Diaspora Vakfı'nın öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Anneler Günü yaklaşırken Gazze'de yaşanan insani krizi gündeme getirdi. Fatih'teki Neslişah Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Gazze'deki savaş mağduru annelere destek çağrısı yapıldı.

Müzeyyen Taşçı: "Gazzeli Annelerin Sesi Oluyoruz"

Göç ve Diaspora Vakfı Kadın İletişim Başkanı Müzeyyen Taşçı, yaptığı ortak basın açıklamasında Gazzeli annelerin yaşadığı zorlukları dile getirerek, "Bu coğrafyada kadınlar, özellikle de anneler, savaşın görünmeyen yükünü taşımaktadır. Anneler Günü'nün anlamını kaybettiği, yas gününe dönüştüğü bir saati yaşıyoruz" dedi.

Taşçı, Gazze'de annelik deneyiminin sadece sevgiyle sınırlı olmadığını, sabır, direnç, açlık ve kayıpla dolu bir mücadele içerdiğini ifade etti. Ayrıca, Gazze'deki saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğunu hatırlatarak, bu durumu insanlığın ortak sorunu olarak tanımladı.

Gazzeli Annelere Ulaşılmalı

Toplantıya katılan Doaa Kordia, Gazze'den Türkiye'ye gelen bir göçmen olarak, Gazzeli annelerin hayatta kalma mücadelesini vurguladı. Kordia, "Açlıkla mücadele ediyorlar. Bazı anneler, hayvanların yemini yemek zorunda kalıyor" şeklinde konuştu.

Gazzeli annelerin sesi duyulmadığı takdirde, diğer annelerin gözyaşlarının da güvende olmayacağını belirten Taşçı, ortak acının insanlığı birleştirdiğini ifade etti. STK'lar, tüm annelere karşı duyarlılığın artırılması ve Gazzeli annelerin desteklenmesi için kolları sıvadı.

Göç ve Diaspora Vakfı öncülüğünde bir araya gelen STK'ler, Anneler Günü kapsamında Gazze'de...

Göç ve Diaspora Vakfı öncülüğünde bir araya gelen STK'ler, Anneler Günü kapsamında Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekerek, savaş mağduru Gazzeli annelere destek çağrısında bulundu. Fatih'teki Neslişah Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, Bosna Hersek, Sudan, Suriye, Mısır, Doğu Türkistan, Filistin ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kadın temsilci katıldı. Göç ve Diaspora Vakfı Kadın İletişim Başkanı Müzeyyen Taşçı (sol 5), konuşma yaptı.

Göç ve Diaspora Vakfı öncülüğünde bir araya gelen STK'ler, Anneler Günü kapsamında Gazze'de...

Göç ve Diaspora Vakfı öncülüğünde bir araya gelen STK'ler, Anneler Günü kapsamında Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekerek, savaş mağduru Gazzeli annelere destek çağrısında bulundu. Fatih'teki Neslişah Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, Bosna Hersek, Sudan, Suriye, Mısır, Doğu Türkistan, Filistin ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kadın temsilci katıldı. Göç ve Diaspora Vakfı Kadın İletişim Başkanı Müzeyyen Taşçı (sol 5), konuşma yaptı.

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