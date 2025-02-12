Gökay Sofuoğlu'ndan Türk Seçmenlere AfD Uyarısı

Gökay Sofuoğlu'ndan Kritik Uyarı

Almanya Türk Toplumu (TGD) Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Türk, Müslüman ve göçmenlere karşı düşmanca tutumlarını eleştirerek Türk kökenli seçmenlere önemli bir uyarıda bulundu.

23 Şubat Seçimlerinde Dikkatli Olun

Sofuoğlu, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek federal parlamento seçimleri öncesi düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, "AfD, Türk toplumunun, Müslümanların ve göçmenlerin düşmanı bir parti. İlk iktidara geldiklerinde en fazla cezasını çekecek olan göçmenlerdir" ifadelerini kullandı. Bu partiye oy verilmemesi gerektiğini vurgulayan Sofuoğlu, insanların bu konuda ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

Tarihsel Parallelikler

Sofuoğlu, geçmişteki seçimlerle günümüzdeki gelişmeler arasında Adolf Hitler dönemine benzerlikler kurarak, AfD'nin göçmenlere yönelik negatif tutumunu eleştirdi. Bunun yanı sıra, AfD'nin seçim kampanyasında göçmenler için geri dönüş uçak bileti dağıttığını hatırlatarak, benzeri uygulamaların 1933’te yaşandığını hatırlattı.

Aşırı Sağın Yükselişi

Sofuoğlu, Almanya'da yıllardır kullanılmayan aşırı sağa özgü sözcüklerin artık açıkça kullanılmasının endişe verici olduğunu ifade ederken, bu durumun merkez siyasetin geleceğini tehdit ettiğini dile getirdi. PEGIDA ve AfD gibi hareketlerin ortak havuz oluşturabileceğine dikkat çeken Sofuoğlu, büyük partilerin bu durumu dikkatle izlemeleri gerektiğini vurguladı.

Demokrasi İçin Mücadele

Sofuoğlu, Almanya genelinde son haftalarda on binlerce insanın aşırı sağa karşı düzenlediği mitingleri olumlu buldu ve "Bütün demokrasi güçleriyle birlikte Almanya'nın demokratik geleceği için mücadele etmeliyiz" dedi.

Seçmenleri Sandığa Davet Etti

Türk kökenli seçmenleri sandığa gitmeye çağıran Sofuoğlu, "Demokrasiye sahip çıkmak ve gelecek nesiller için oy kullanmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Türk Seçmenler için Kampanya

TGD Eş Genel Başkanı, ayrıca parlamento seçimlerinde Türk kökenli Alman vatandaşlarının oy kullanmalarını teşvik etmek amacıyla bir kampanya başlattıklarını duyurdu. 12-22 Şubat tarihleri arasında Kiel, Hamburg, Essen, Koblenz, Stuttgart, Frankfurt, Karlsruhe, Wiesbaden ve Hannover şehirlerinde üzerinde "Demokrasi için! Ben de varım!" sloganı bulunan minibüslerle tur düzenleneceği ifade edildi.