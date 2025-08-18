Gökçe Kaan Demirkıran'ın 'Erciyes'i 14. Zlatibor Festivali'nde En İyi Belgesel İçin Yarışacak

Gökçe Kaan Demirkıran'ın 'Erciyes'i 14. Zlatibor Festivali'nde En İyi Belgesel İçin Yarışıyor

Yönetmen ve senarist Gökçe Kaan Demirkıran imzalı "Erciyes" belgeseli, Sırbistan'da düzenlenen 14. Zlatibor Spor Filmleri Festivalinde "En İyi Belgesel" ödülü için yarışacak.

Belgeselin odağı ve yapısı

Erciyes Dağı'na ilk tırmanışın 100. yılı anısına çekilen belgesel, dağın jeolojik tarihini aktarırken aynı zamanda dağcılık ve kayak sporunun başlangıç hikâyelerini de ele alıyor. Yapım, izleyiciye sunulan üç ana bölümden oluşuyor ve her bölüm farklı bir anlatı katmanı taşıyor.

Sanat ve sporun buluşması

Demirkıran, belgeseli yalnızca bir spor yapımı olmaktan çıkararak, Erciyes'in edebiyatla kurduğu bağı ve dağın hem kültürel hem de sportif belleğini bir arada sunuyor. Bu yaklaşım filmde hem görsel hem de anlatı açısından zengin bir deneyim oluşturuyor.

Gelecek planları

Yapımın festival gösterimlerinin ardından dijital platformlarda da izleyicilerle buluşması planlanıyor.