Gökçeada’da Misina ve İpe Dolanan Caretta Caretta Vatandaşlarca Kurtarıldı

Çanakkale - Gökçeada

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde sahilde yürüyüş yapanların dikkati bir deniz canlısının hayatını kurtardı. Sahilde hareketsiz halde yatan caretta caretta ile karşılaşan Tolga Kılıç ve arkadaşları, hayvanın misina ve iplere dolandığını fark etti.

Duyarlı vatandaşlar heyecanla müdahale ederek, caretta carettayı dikkatle sarılıştan temizledi. Yapılan müdahale sonucunda deniz kaplumbağası sakinleştirildi ve kontrolün ardından doğal ortamına geri bırakıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kurtarma anı sahildeki diğer vatandaşlar tarafından da izlendi. Olay, bölgedeki deniz canlılarına karşı duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililere veya çevre gönüllülerine bildirim yapılmadan önce bile müdahale eden vatandaşların bu çabası, sahil güvenliği ve doğa koruma bilincinin artırılması gerektiğini hatırlatıyor.

