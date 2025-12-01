Gökçeada’da Misina ve İpe Dolanan Caretta Caretta Vatandaşlarca Kurtarıldı

Gökçeada sahilinde misina ve ipe dolanan caretta caretta, Tolga Kılıç ve arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarılarak denize salındı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:16
Gökçeada’da Misina ve İpe Dolanan Caretta Caretta Vatandaşlarca Kurtarıldı

Gökçeada’da Misina ve İpe Dolanan Caretta Caretta Vatandaşlarca Kurtarıldı

Çanakkale - Gökçeada

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde sahilde yürüyüş yapanların dikkati bir deniz canlısının hayatını kurtardı. Sahilde hareketsiz halde yatan caretta caretta ile karşılaşan Tolga Kılıç ve arkadaşları, hayvanın misina ve iplere dolandığını fark etti.

Duyarlı vatandaşlar heyecanla müdahale ederek, caretta carettayı dikkatle sarılıştan temizledi. Yapılan müdahale sonucunda deniz kaplumbağası sakinleştirildi ve kontrolün ardından doğal ortamına geri bırakıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kurtarma anı sahildeki diğer vatandaşlar tarafından da izlendi. Olay, bölgedeki deniz canlılarına karşı duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililere veya çevre gönüllülerine bildirim yapılmadan önce bile müdahale eden vatandaşların bu çabası, sahil güvenliği ve doğa koruma bilincinin artırılması gerektiğini hatırlatıyor.

GÖKÇEADA İLÇESİNDE SAHİLDE MİSİNA VE İPE DOLANAN CARETTA CARETTA, VATANDAŞLAR TARAFINDAN...

GÖKÇEADA İLÇESİNDE SAHİLDE MİSİNA VE İPE DOLANAN CARETTA CARETTA, VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILARAK DOĞAL ORTAMINA SALINDI

GÖKÇEADA İLÇESİNDE SAHİLDE MİSİNA VE İPE DOLANAN CARETTA CARETTA, VATANDAŞLAR TARAFINDAN...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm 8 Bölgeyle Yeni Yüzüne Kavuşuyor
2
Konya'da Adliye-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Bağlantısında Son Aşama
3
DİTAV Başkanı Ahıakın: Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul’da Kardeşlik Rüzgarı Estirdi
4
Almanya'da Uyarı Grevleri Uçuşları Etkiliyor: 3400'den Fazla İptal
5
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama İncelemeleri Devam Ediyor
6
DEM Parti Milletvekili Şenyaşar'dan Okul Kayıt Ücreti Açıklaması
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Gözaltında

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL