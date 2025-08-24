Gökçeada'da Otomobil Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Gökçeada'da Otomobil Devrilmesi: 1 Ölü
Şahinkaya rampasında meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kazada, B.A. (21) yönetimindeki 17 YG 171 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Uğurlu köyü yolundaki Şahinkaya rampası yakınlarında şarampole devrildi.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü B.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
