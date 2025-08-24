DOLAR
Gökçeada'da Otomobil Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Şahinkaya rampasında otomobilin devrilmesi sonucu 21 yaşındaki B.A. hayatını kaybetti; 112 ve jandarma müdahale etti.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:55
Gökçeada'da Otomobil Devrilmesi: 1 Ölü

Şahinkaya rampasında meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazada, B.A. (21) yönetimindeki 17 YG 171 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Uğurlu köyü yolundaki Şahinkaya rampası yakınlarında şarampole devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü B.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

