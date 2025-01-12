Gökçeada-Kabatepe Feribot Seferleri Fırtına Nedeniyle İptal Edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına, Gökçeada-Kabatepe feribot seferlerini etkiledi. GESTAŞ AŞ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yarın için planlanan tüm seferler iptal edildi.

Açıklamada, Kabatepe limanından 09.00, 15.00 ve 19.00 saatlerinde gerçekleştirilecek seferlerin iptal olduğu bildirildi. Ayrıca, Gökçeada tarafında da 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.

Bu iptaller, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle alınan bir tedbir olarak değerlendiriliyor. Yolcuların seferler hakkında güncel bilgileri takip etmeleri önerilmektedir.