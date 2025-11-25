Gökçeada ve Bozcaada’da Küçükbaş Hayvancılığa Yem Tohumu Desteği

Adalarda üretimi artırıp sürdürülebilir gelir hedefiyle tohum dağıtımı yapıldı

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yem bitkileri tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Uygulama, adalarda yaşayan üreticilere tarımsal destek sağlanmasını hedefliyor.

Gökçeada-Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmayla, mevcut doğal kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi ve adalarda ikamet eden üreticilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Projede amaçlar arasında tarımın sürdürülebilir bir geçim kaynağı haline getirilmesi ve faal, yerleşik bir nüfus oluşturulması bulunuyor. Proje 1993 yılında başlatıldı ve tarımsal bölümü 2001 yılından bu yana uygulanıyor.

Proje kapsamında üreticilere yönelik teşvikler sürüyor. «Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi» başlığı altında yapılan dağıtımda bin 500 kilogram macar fiği, 500 kilogram italyan çimi ve 25 kilogram korunga üreticilere teslim edildi.

Proje, belirlenen hedeflere ulaşıldığı değerlendirilmeye kadar destek ve teşviklere devam edecek şekilde planlandı.

