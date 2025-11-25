Gökçeada ve Bozcaada’da Küçükbaş Hayvancılığa Yem Tohumu Desteği

Gökçeada ve Bozcaada’da küçükbaş hayvancılığı desteklemek için yem bitkisi tohumları dağıtıldı: bin 500 kilogram macar fiği, 500 kilogram italyan çimi ve 25 kilogram korunga.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:59
Gökçeada ve Bozcaada’da Küçükbaş Hayvancılığa Yem Tohumu Desteği

Gökçeada ve Bozcaada’da Küçükbaş Hayvancılığa Yem Tohumu Desteği

Adalarda üretimi artırıp sürdürülebilir gelir hedefiyle tohum dağıtımı yapıldı

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yem bitkileri tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Uygulama, adalarda yaşayan üreticilere tarımsal destek sağlanmasını hedefliyor.

Gökçeada-Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmayla, mevcut doğal kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi ve adalarda ikamet eden üreticilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Projede amaçlar arasında tarımın sürdürülebilir bir geçim kaynağı haline getirilmesi ve faal, yerleşik bir nüfus oluşturulması bulunuyor. Proje 1993 yılında başlatıldı ve tarımsal bölümü 2001 yılından bu yana uygulanıyor.

Proje kapsamında üreticilere yönelik teşvikler sürüyor. «Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi» başlığı altında yapılan dağıtımda bin 500 kilogram macar fiği, 500 kilogram italyan çimi ve 25 kilogram korunga üreticilere teslim edildi.

Proje, belirlenen hedeflere ulaşıldığı değerlendirilmeye kadar destek ve teşviklere devam edecek şekilde planlandı.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA VE BOZCAADA İLÇELERİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YEM...

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA VE BOZCAADA İLÇELERİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YEM BİTKİLERİ TOHUMU DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA VE BOZCAADA İLÇELERİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YEM...

İLGİLİ HABERLER

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat