Gökçedere'de Kar Yağışı Ağaçları Beyaza Bürüdü

Gökçedere'de etkili kar yağışı yüksek kesimlerde ağaçları beyaz örtüyle kapladı; kavaklar fotoğraflandı, kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:46
Beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde etkili olan kar yağışı sonrası bölgedeki hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Yağış özellikle yüksek kesimlerde devam etti.

Gece boyunca aralıklarla süren yağışın ardından ağaçlar ve yol kenarları beyaz örtü ile kaplandı. Yol kenarındaki uzun kavak ağaçları karla kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Oluşan manzara bölge sakinleri ve yoldan geçenler tarafından yoğun şekilde fotoğraflandı. Öte yandan, karayolları ekipleri bölgede kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

