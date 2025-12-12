Gökçedere'de Kar Yağışı Ağaçları Beyaza Bürüdü
Beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu
Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde etkili olan kar yağışı sonrası bölgedeki hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Yağış özellikle yüksek kesimlerde devam etti.
Gece boyunca aralıklarla süren yağışın ardından ağaçlar ve yol kenarları beyaz örtü ile kaplandı. Yol kenarındaki uzun kavak ağaçları karla kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Oluşan manzara bölge sakinleri ve yoldan geçenler tarafından yoğun şekilde fotoğraflandı. Öte yandan, karayolları ekipleri bölgede kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
