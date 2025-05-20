Gökçek'ten Yavaş'a Suç Duyurusu: Yolsuzluk İddiaları Gündemde

Gökçek, Mansur Yavaş Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında önemli suçlamalarda bulunarak suç duyurusunda bulundu. Gökçek'in, Yavaş ve diğer yetkililerle ilgili suçlamaları arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" yer alıyor.

Adliye Önünde Açıklama Yaptı

Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçesini verdikten sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, Yavaş'ın yapılan bir ihale ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunarak, "Yavaş, güncel değeri 400 milyon lira olan ihalede 140 milyon karton bardak aldığını öne sürdü ve bu konuda belgeleri adli makamlara teslim ettiğini ifade etti.

Yolsuzluk İddiaları ve Takip Süreci

Osman Gökçek, Ankara'daki vatandaşların haklarını korumak amacıyla bu durumu takip edeceğini belirtirken, ABB'deki diğer yolsuzluk iddialarına da dikkat çekti. Gökçek, önceki süreçte, ABB’nin sadece 140 milyon bardağın dağıtılmasıyla sınırlı kalmayıp, 5 milyon taziye bardağı, 10 milyon çorba bardağı ve 12 milyon ofis bardağı alındığını belirtti.

Toptan Dağıtım İddialarına Cevap

Gökçek, muhtarlıklara dağıtıldığını iddia eden yetkililere yanıt vererek, bu malzemelerin depolara teslim edildiğine dair görüntülerin olması gerektiğini savundu. "İrsaliyelerde araç plakalarının yazılması lazım" diyen Gökçek, bu durum için önümüzdeki günlerde depolar ve bardak üreten yerlerde çekimler yaparak iddialarını kanıtlayacağını sözlerine ekledi.

Başsavcılığa Yapılan Şikayet

Başsavcılığa iletilen şikayet dilekçesinde, Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan hakkında, gerekli soruşturmaların yapılarak cezalandırılmaları talep edilmekte.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.