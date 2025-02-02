Gökçen Göksel Antik Oyunları Gün Yüzüne Çıkarıyor

Antik Oyunların Peşinde: Gökçen Göksel'in Araştırmaları

Çocukluk merakının peşine düşen Gökçen Göksel, antik dönemlerin oyunlarını araştırarak zamanın izlerini gün yüzüne çıkarıyor. 'Eski zamanlarda çocuklar neyle oynuyordu?' sorusunu kendisine sorarak araştırmalara başlayan Göksel, antik kentlerde günlük yaşamın bir parçası olan, bazıları 5 bin yıllık geçmişe sahip oyunları günümüze uyarlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Gökçen Göksel'in Yolculuğu

Antik kentlerle olan bağı, çocukluğunda yaşadığı bir deneyimle başlamış olan Göksel, ailesiyle yaptıkları geziler sırasında antik toplumların çocuklarının hangi oyunları oynadığını merak etti. Bu ilgi, onu seyahat ve tur işletmeciliği bölümüne yönlendirdi ve sonraki yıllarda antik kentlerdeki oyunların izlerini sürmeye itti.

Göksel, araştırmaları sırasında müze envanterlerinde yer alan ve tarihi kalıntılar arasında sergilenen antik dönemin oyuncaklarını incelemeye başladı. Yıl içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla Sabancı Vakfı tarafından 2023 yılı Fark Yaratanı olarak seçildi.

Oyun Atlası Projesi

Göksel, 'Oyun Atlası' adlı projesi ile antik kentlerde keşfettiği oyunları yeniden tasarlayarak günümüze uyarladı. Atölye etkinlikleri düzenleyerek hem çocukları hem de yetişkinleri bu antik oyunlarla tanıştırıyor. Günümüzde 'dokuz taş', 'mangala' gibi isimlerle bilinen bu oyunların antik dönemleri ile bağlantısını açığa çıkarıyor.

Kültürel Mirasın Önemi

Gökçen Göksel, oyunların yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda tarih ve kültürel miras taşıyıcıları olduğunu vurguluyor. Türk toplumunun kültürel faaliyetlere katılım oranının düşük olmasının ardından, gençleri yeniden kültürel mirasla tanıştırmak için projeler geliştiriyor. TÜİK verilerine göre, 10 gençten 9'u kültürel etkinliklere katılamıyor ve Göksel, bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.

Antik kentlerde gerçekleştirdiği atölyelerde çocuklara antik oyunları deneyimleme fırsatı sağlıyor. Dikilitaş ve Ayasofya gibi önemli yerlerde yer alan mangala oyunu kalıntılarını araştırarak, geçen zamanla birlikte unutulmuş bu kültürel değerleri yeniden hatırlatmayı amaçlıyor.

Sonuç

Gökçen Göksel, antik oyunlar sayesinde geçmişi yeniden yaşatmayı ve topluma bu değerleri kazandırmayı hedefliyor. Araştırmalarıyla, kültürel mirasın aktarımını sağlayarak genç nesilleri bilgilendirme yolunda önemli adımlar atıyor.

"Eski zamanlarda çocuklar neyle oynuyordu?" sorusunun peşinden giden Gökçen Göksel, antik kentlerde günlük hayatın parçası olan bazıları 5 bin yıllık geçmişe sahip oyunları günümüze uyarlıyor. Merakını "Oyun Atlası" adlı bir projeye dönüştüren Göksel, 2023 yılında bu çalışmasıyla Sabancı Vakfı 14. Sezon Fark Yaratanı seçildi.

"Eski zamanlarda çocuklar neyle oynuyordu?" sorusunun peşinden giden Gökçen Göksel, antik kentlerde günlük hayatın parçası olan bazıları 5 bin yıllık geçmişe sahip oyunları günümüze uyarlıyor. Merakını "Oyun Atlası" adlı bir projeye dönüştüren Göksel, 2023 yılında bu çalışmasıyla Sabancı Vakfı 14. Sezon Fark Yaratanı seçildi.