DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.560.321,46 1,72%

Gökçen Göksel Antik Oyunları Gün Yüzüne Çıkarıyor

Gökçen Göksel, antik kentlerdeki oyunları araştırarak kültürel mirasa katkı sağlıyor ve çocuklara öğretiyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:29
Gökçen Göksel Antik Oyunları Gün Yüzüne Çıkarıyor

Antik Oyunların Peşinde: Gökçen Göksel'in Araştırmaları

Çocukluk merakının peşine düşen Gökçen Göksel, antik dönemlerin oyunlarını araştırarak zamanın izlerini gün yüzüne çıkarıyor. 'Eski zamanlarda çocuklar neyle oynuyordu?' sorusunu kendisine sorarak araştırmalara başlayan Göksel, antik kentlerde günlük yaşamın bir parçası olan, bazıları 5 bin yıllık geçmişe sahip oyunları günümüze uyarlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Gökçen Göksel'in Yolculuğu

Antik kentlerle olan bağı, çocukluğunda yaşadığı bir deneyimle başlamış olan Göksel, ailesiyle yaptıkları geziler sırasında antik toplumların çocuklarının hangi oyunları oynadığını merak etti. Bu ilgi, onu seyahat ve tur işletmeciliği bölümüne yönlendirdi ve sonraki yıllarda antik kentlerdeki oyunların izlerini sürmeye itti.

Göksel, araştırmaları sırasında müze envanterlerinde yer alan ve tarihi kalıntılar arasında sergilenen antik dönemin oyuncaklarını incelemeye başladı. Yıl içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla Sabancı Vakfı tarafından 2023 yılı Fark Yaratanı olarak seçildi.

Oyun Atlası Projesi

Göksel, 'Oyun Atlası' adlı projesi ile antik kentlerde keşfettiği oyunları yeniden tasarlayarak günümüze uyarladı. Atölye etkinlikleri düzenleyerek hem çocukları hem de yetişkinleri bu antik oyunlarla tanıştırıyor. Günümüzde 'dokuz taş', 'mangala' gibi isimlerle bilinen bu oyunların antik dönemleri ile bağlantısını açığa çıkarıyor.

Kültürel Mirasın Önemi

Gökçen Göksel, oyunların yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda tarih ve kültürel miras taşıyıcıları olduğunu vurguluyor. Türk toplumunun kültürel faaliyetlere katılım oranının düşük olmasının ardından, gençleri yeniden kültürel mirasla tanıştırmak için projeler geliştiriyor. TÜİK verilerine göre, 10 gençten 9'u kültürel etkinliklere katılamıyor ve Göksel, bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.

Antik kentlerde gerçekleştirdiği atölyelerde çocuklara antik oyunları deneyimleme fırsatı sağlıyor. Dikilitaş ve Ayasofya gibi önemli yerlerde yer alan mangala oyunu kalıntılarını araştırarak, geçen zamanla birlikte unutulmuş bu kültürel değerleri yeniden hatırlatmayı amaçlıyor.

Sonuç

Gökçen Göksel, antik oyunlar sayesinde geçmişi yeniden yaşatmayı ve topluma bu değerleri kazandırmayı hedefliyor. Araştırmalarıyla, kültürel mirasın aktarımını sağlayarak genç nesilleri bilgilendirme yolunda önemli adımlar atıyor.

"Eski zamanlarda çocuklar neyle oynuyordu?" sorusunun peşinden giden Gökçen Göksel, antik...

"Eski zamanlarda çocuklar neyle oynuyordu?" sorusunun peşinden giden Gökçen Göksel, antik kentlerde günlük hayatın parçası olan bazıları 5 bin yıllık geçmişe sahip oyunları günümüze uyarlıyor. Merakını "Oyun Atlası" adlı bir projeye dönüştüren Göksel, 2023 yılında bu çalışmasıyla Sabancı Vakfı 14. Sezon Fark Yaratanı seçildi.

"Eski zamanlarda çocuklar neyle oynuyordu?" sorusunun peşinden giden Gökçen Göksel, antik...

"Eski zamanlarda çocuklar neyle oynuyordu?" sorusunun peşinden giden Gökçen Göksel, antik kentlerde günlük hayatın parçası olan bazıları 5 bin yıllık geçmişe sahip oyunları günümüze uyarlıyor. Merakını "Oyun Atlası" adlı bir projeye dönüştüren Göksel, 2023 yılında bu çalışmasıyla Sabancı Vakfı 14. Sezon Fark Yaratanı seçildi.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılıyor
2
Avcılar'da Pazarcılar Denizköşkler Semt Pazarı'nın Kapatılmasına Tepki Gösterdi
3
Türkiye'den Gazze'ye Yardım Malzemeleri Ulaştı
4
Kırıkkale'de 2 Milyon 140 Bin Makaron Ele Geçirildi
5
Çin, ABD'yi Gümrük Vergileri Nedeniyle DTÖ'ye Şikayet Edecek
6
CHP Engellilik Çalıştayı'nda Yeni Hedefler Belirlendi

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı