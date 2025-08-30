Gökhan Türkmen Kahramanmaraş Fuarı'nda Coşkulu Konser

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 30'uncu gününde şarkıcı Gökhan Türkmen sahne aldı.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde sahne alan Türkmen, binlerce hayranıyla buluştu.

Konser ve Atmosfer

Sanatçı, konser boyunca sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Katılımcılar da telefon ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti ve konser coşkulu bir hava içinde geçti.

Fuar Kapanışı

Fuar, yarın akşam Büyükşehir Bandosu ve Grup Sıra konseriyle final yapacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 30'uncu gününde şarkıcı Gökhan Türkmen konser verdi.