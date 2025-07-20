Gökhan Türkmen, Van Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Gökhan Türkmen, Van'da Konser Verdi

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında muhteşem bir konsere imza attı. Van'ın İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan Türkmen, binlerce müzikseverle buluştu.

Konsere Yoğun İlgi

Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde, Türkmen en sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser süresince heyecanını gizleyemeyen sanatçı, "Burada olmak çok keyifli. Van'a ilk defa geliyorum. Harika bir yerde yaşıyorsunuz," diyerek duygularını paylaştı.

Türk müziğinin sevilen ismi Gökhan Türkmen'in performansı, katılan herkesin aklına kazınan bir anı olarak hafızalarda yer aldı.

Şarkıcı Gökhan Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında konser verdi.

Şarkıcı Gökhan Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında konser verdi.