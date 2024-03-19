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Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı daha ortaya çıktı

Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay Belediye Başkanı Adayı olarak gösterdiği ve daha sonra ise çeşitli iddialar nedeniyle adaylıktan çekmiş olduğu Gökhan Zan ile ilgili bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Gökhan Zan ise kayıtların montaj olduğunu iddia ediyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 18:13
Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı daha ortaya çıktı

TİP’İn Hatay Belediye Başkanı adaylığından çekmiş olduğu Gökhan Zan’a dair ikinci ses kaydı ortaya çıktı. İlk ses kayıtlarına dair “montaj” yorumu yapan Zan’ın ikinci ses kaydında da dikkat çekici unsurlar yer alıyor. Yayınlanan ilk ses kaydında Zan’ın Turgay Kocakaya ile konuşması yer alıyor. Bu konuşmada Gökhan Zan’ın adaylıktan çekilmesi için kendisine 3 milyon dolar verileceği iddiaları yer alıyor. İkinci konuşmada ise Gökhan Zan, Kocakaya’yı kendisine ihanet etmekle suçluyor ve Hatay’a çağırıyor.

“Daha önceden biliyordu”

Gazeteci İsmail Saymaz ise Gökhan Zan’ın bu ses kaydının varlığını 10 Mart öncesinde de bildiğini iddia etti. Buna rağmen Zan’ın herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını ifade etti. Konuşmaların montaj olduğunu ve kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Zan’ın neden suç duyurusunda bulunmadığı sorusunu soran Saymaz, ikinci konuşma kaydında Gökhan Zan’ın “kumpas” ifadelerini kullanmasına dikkat çekti.

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