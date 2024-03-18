Gökhan Zan'a Fatih Portakal'dan destek: Umarım doğru söylüyordur

Son günlerde Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından gündem oldukça hareketlendi. İddianın kaynağı olan ses kayıtlarının sahte olduğunu iddia eden Gökhan Zan'a, gazeteci Fatih Portakal'dan destek geldi.





Fatih Portakal, yaptığı açıklamada, Gökhan Zan'ı tanımadığını ancak birkaç kez telefonla görüştüğünü belirterek, iddiaları duyduğunda şaşkınlığını dile getirdi. Portakal, Zan'ın bu tarz bir konuşma yapmayacağına inandığını ve ses kayıtlarının sahte olduğunu düşündüğünü vurguladı. "Deepfake" olarak adlandırılan yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı iddialarını hatırlatan Portakal, umarım Gökhan Zan'ın doğru söylediğini ve böyle bir konuşma yapmadığını dile getirdi. Portakal, bu tarz iddiaların insanların güvenini sarsabileceğini ve bu durumun Hatay için verilen mücadeleyi olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.



İşte Portakal'ın açıklamasından satır başları:

"Paralar Havada Uçuşuyordu:"

"Bir anda ortalık karıştı. Gökhan Zan ile ilgili bir iddia gündeme geldi. O kadar ciddi bir iddiaydı ki, ses kaydından bahsediliyordu. Ortada paralar havada uçuşuyordu, milyon dolarlar... TİP yaptığı açıklamada Zan'ı adaydan çektiklerini ifade etti, Zan bugün bir açıklama yaptı. Zan ses kayıtları için 'Deepfake yani sahtedir, böyle bir konuşma yapmadım' dedi.

"Duyduğumda Başımdan Aşağı Su Döküldü:"

Ben tanımadım, Gökhan Zan'la bir-iki kere telefonla görüştüm. Duyduğumda başımdan aşağı su döküldü. Yapmaz böyle bir şey, bu Deepfake, sahtedir, halen aynı düşüncedeyim. Umarım doğru söylüyordur. İnanmak istemiyorum Gökhan Zan'ın böyle bir şey yaptığına, umarım da yapmamıştır. İnsanlara da güvenemiyorsunuz, babanızın oğlu değil. Hatay için verdiği mücadele var, insanlar için verdiği mücadele var. Günümüzü de düşünüyorsunuz ne sahte videolar yapılabiliyor. İşin içinde Lütfü Savaş'tan, AK Partililerden bahsediliyor."