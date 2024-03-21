Gökhan Zan’ın adaylığını geri çeken TİP’in yeni kararı: başka bir adayı destekleyecek

Ses kayıtları iddiaları ile gündeme gelen Gökhan Zan’ı adaylıktan çeken Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay’da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden olan DEM ya da EMEP’in adaylarından birini destekleyecek. TİP’ten alınan bu kararla ilgili olarak resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adayları kim?

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hatay Belediye Başkan adayının Perihan Pakize Sinemlioğlu biliniyor. Emek Partisi’nden ise Halil İmrek belediye başkanlığı için aday olmuştu. Türkiye İşçi Partisi’nin bu iki adaydan birini destekleme kararı bekleniyor.