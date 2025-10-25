Göktaş: Çocuklar İçin Türkiye'ye Özgü Sosyal Medya Modeli Hazırlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen 5. Geleneksel Veli Buluşmaları Bilinçli Aile Forumu'nda çocukların dijital ortamda karşılaştığı risklere dikkat çekti. Etkinlik, İstanbul Eğitim Destekleme Platformu (İEDP) tarafından gerçekleştirildi.

Bilinçli ebeveynlik ve dijital riskler

Göktaş, günümüzde bilinçli ebeveynliğin önemli bir sorumluluk haline geldiğini vurgulayarak, dijital çağın bilgiye erişimi kolaylaştırdığı ancak duygulara erişimi zorlaştırdığını söyledi. Dünya ile bir tıkla bağlantı kurulsa da aile içindeki bireyler arasındaki iletişimin zayıflayabildiğini belirtti.

Konuşmasında çocukların maruz kaldığı tehditleri şu ifadelerle özetledi: “Çocuklarımız, ekranların, algoritmaların, görünmez yönlendirmelerin şekillendirdiği bir çağda sanal ortamlarda da risklerle karşı karşıya kalıyor. Siber zorbalık, dijital bağımlılık, oyun ve sosyal medya tuzakları, çocukların benlik algısını, öz değerini ve sosyal ilişkilerini derinden etkiliyor.”

Göktaş, zararlı içeriklere, yanlış yönlendirmelere ve istismara açılan yolların yanı sıra cinsiyetsizleştirme söylemleri ve kimlik algısını bulanıklaştıran içeriklerin de değer temellerini aşındırdığını kaydetti. Sosyal medyada onaylanma ihtiyacı ve mükemmeliyetçilik baskısının çocukların ruhsal dayanıklılığını zayıflattığını vurguladı.

Eğitim, rehberlik ve dijital detoks uygulamaları

Bakanlık olarak dijital okuryazarlığı eğitim programlarına dahil ettiklerini ve aile ile çocuklara yönelik danışmanlık hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını belirten Göktaş, çeşitli rehberlik seminerleri ve ücretsiz eğitimlerle aile içi iletişimi güçlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Göktaş, düzenledikleri dijital detoks kampları ile ailelerin ekranlardan uzak, doğayla iç içe sosyalleşme ve kişisel gelişim etkinliklerine katıldığını söyledi. Ayrıca çocuklara çevrim içi etik, mahremiyet, güvenli paylaşım ve zaman yönetimi konularında rehberlik verdiklerini belirtti. Bu çalışmaların dijital bağımlılıkla mücadelede farkındalık yarattığını ve çocukların zihinsel ile duygusal yönden güçlenmesini desteklediğini aktardı.

Göktaş, gerçekleştirdikleri dijital bağımlılıkla mücadele çalıştaylarıyla elde edilen çözüm önerilerinin politika süreçlerine yansıtıldığını ve Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile etik, değer temelli bir dijital ortam hedeflediklerini ifade etti.

Ortak vizyon: Türkiye'ye özgü model

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız.” sözünü anımsatarak, “Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ülkemize özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.

Göktaş, bugün sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek konuyu kapsamlı biçimde ele alacaklarını belirtti ve amaçlarını şu sözlerle özetledi: “Amacımız, dijital dünyanın sunduğu imkanlardan faydalanırken çocuklarımızın kimliğini, değerlerini ve mahremiyetini koruyabilmelerini sağlamaktır.”

Bakan Göktaş, sürecin sadece teknoloji odaklı olmadığını, aynı zamanda bir değerler eğitimi meselesi olduğunu vurguladı. Ailelere, öğretmenlere ve toplumun tüm paydaşlarına önemli görevler düştüğünü söyledi ve “Aile Yılı”nın bu bilinç dönüşümünü temsil ettiğini hatırlattı.

Toplumsal sorumluluk ve gelecek hedefi

Göktaş, Türkiye'nin aileyi merkeze alan kalkınma yaklaşımıyla dünya için örnek bir süreç yaşadığını belirterek, aileyi yeniden güç ve değer merkezi haline getirme hedefini dile getirdi. Okul aile birliklerinden yerel yönetimlere, sivil toplumdan medya kuruluşlarına kadar herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti ve birlikte hareket ederek güven, merhamet ve dayanışmayı güçlendirecek bir gelecek inşa edilebileceğini söyledi.

Göktaş'ın konuşması, dijital dünyanın risklerine karşı toplumsal bir refleks geliştirme çağrısı niteliğinde oldu.

