Göktaş: Gençleri Yatırım Çeken ve Kırsalları Canlandıran Aktörlere Dönüştüreceğiz - Dünya Gıda Forumu

Göktaş: Gençleri Yatırım Çeken ve Kırsalları Canlandıran Aktörlere Dönüştüreceğiz

Roma'da Dünya Gıda Forumu'nda "Küresel Gençlik Forumu"'na katılım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Roma'da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen "Dünya Gıda Forumu" haftasının açılışındaki "Küresel Gençlik Forumu"na katıldı. Bakan, "Kuşaklararası Yuvarlak Masa Oturumu: Gıda Sistemlerinde Gençlerin Öncülüğündeki Yenilik" panelinde konuştu ve gençlerin tarım-gıda ekosistemindeki önemine dikkat çekti.

Göktaş, foruma katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek gençlerin etkilerini büyütebilmeleri için üç temel ihtiyaçları olduğunu vurguladı: güven, erişim ve ortaklık. Konuşmasında, "Birincisi, kurumların, yatırımcıların ve toplumun güvenine ihtiyaçları var çünkü toplum gençlere güvenirse, onlar yenilik yapabilir, çok yaratıcı olabilirler. Biz de onların fikirlerine inanmalı ve cesaretlerini desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

İkinci gereksinim olarak gençlerin teknolojiye, eğitime, finansmana ve pazarlara erişiminin önemine değinen Göktaş, "Türkiye'de biz, genç yatırımcıları tarım ekosistemlerinde kırsal bölgelerdeki girişimcilerle dijital araçlar, mikro finansman ve mentörlük ağları aracılığıyla buluşturan programları genişletiyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Göktaş, üçüncü olarak gençlerin ortaklıklara ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Eğer onlara bu üç desteği, güven, erişim ve ortaklık sağlarsak, gençleri destekleyebiliriz. Ayrıca bu ortaklıklar hükümetle, üniversitelerle ve özel sektörle birlikte yürütülmeli. Hep birlikte çalışmalı ve genç yenilikçileri desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan, gençlerin geleneklerle gelecek arasında bir köprü olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle onlara bu üç desteği sağlamalıyız. Çünkü stratejik hedefimiz, gençleri sadece proje geliştiren değil, aynı zamanda yatırım çeken, istihdam yaratan, kırsal bölgeleri canlandıran ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan aktörlere dönüştürmektir. Gençler gelecektir ve onlara güvenmeliyiz." diye konuştu.

Göktaş ayrıca, "Türkiye'de ayrıca gençler için bir konseyimiz ve gençleri destekleyen, onlara finansman ve her türlü desteği sağlayan başka programlarımız da var. Çünkü tarım-gıda sektörü gelecektir, bizim ortak geleceğimizdir. Eğer gençler bugünün aktörleriyse, yarının liderleri de onlar olacaktır." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

